Москва4 маяВести.Париж не будет принимать участие в операции США по сопровождению судов, которые заблокированы в Ормузском проливе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Также Макрон призвал США и Иран к согласованному открытию Ормузского пролива.
Мы не будем участвовать ни в каких силовых операциях в условиях, которые, по моему мнению, не представляются яснымизаявил французский лидер на саммите Европейского политического сообщества
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители американской администрации ведут очень позитивные переговоры с властями Ирана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.