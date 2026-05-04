Макрон: Франция не готова участвовать в операции США в Ормузском проливе

Макрон высказался об операции США в Ормузском проливе Макрон: Франция не готова участвовать в операции США в Ормузском проливе

Москва4 мая Вести.Париж не будет принимать участие в операции США по сопровождению судов, которые заблокированы в Ормузском проливе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Также Макрон призвал США и Иран к согласованному открытию Ормузского пролива.

Мы не будем участвовать ни в каких силовых операциях в условиях, которые, по моему мнению, не представляются ясными заявил французский лидер на саммите Европейского политического сообщества

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители американской администрации ведут очень позитивные переговоры с властями Ирана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.