Москва6 маяВести.Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом призвал стороны ближневосточного конфликта к открытию Ормузского пролива.
При этом французский лидер выразил обеспокоенность ударами по гражданской инфраструктуре Эмиратов и нескольким кораблям.
Все стороны должны незамедлительно и безоговорочно снять блокаду пролива. Необходимо на постоянной основе вернуться к режиму полной свободы судоходства, который существовал до конфликтанаписал Макрон в соцсети X
По его словам, миссия, проводимая совместно Францией и Великобританией, нацелена на "восстановление доверия судовладельцев и страховщиков".
Предварительное позиционирование авианосца "Шарль де Голль" вписывается в этот контекстдобавил он
Макрон также сообщил о планах обсудить эскалацию в Иране с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось, что французский авианосец "Шарль де Голль" покидает восточную часть Средиземного моря и направляется в южную часть Красного моря и Аденский залив.