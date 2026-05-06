Макрон после переговоров с Ираном призвал стороны открыть Ормузский пролив

Макрон после переговоров с Пезешкианом призвал Иран открыть Ормузский пролив Макрон после переговоров с Ираном призвал стороны открыть Ормузский пролив

Москва6 мая Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом призвал стороны ближневосточного конфликта к открытию Ормузского пролива.

При этом французский лидер выразил обеспокоенность ударами по гражданской инфраструктуре Эмиратов и нескольким кораблям.

Все стороны должны незамедлительно и безоговорочно снять блокаду пролива. Необходимо на постоянной основе вернуться к режиму полной свободы судоходства, который существовал до конфликта написал Макрон в соцсети X

По его словам, миссия, проводимая совместно Францией и Великобританией, нацелена на "восстановление доверия судовладельцев и страховщиков".

Предварительное позиционирование авианосца "Шарль де Голль" вписывается в этот контекст добавил он

Макрон также сообщил о планах обсудить эскалацию в Иране с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что французский авианосец "Шарль де Голль" покидает восточную часть Средиземного моря и направляется в южную часть Красного моря и Аденский залив.