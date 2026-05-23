Макрон пообщался с Трампом и лидерами стран Персидского залива Макрон обсудил с Трампом конфликт на Ближнем Востоке

Москва23 мая Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон обговорил с главой Белого дома Дональдом Трампом ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

Уточняется, что французский президент также пообщался с лидерами стран Персидского залива. Других подробностей телеканал не раскрывает.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп рассматривает возможность нанесения новых ударов по Исламской Республике. Сценарий может быть реализован, если Вашингтон и Тегеран не достигнут прогресса в переговорах.