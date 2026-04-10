Москва10 апр Вести.США, а также ряд стран Европы выступают против вступления Украины в НАТО. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте.

В ходе выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне Рютте отметил, что в ближайшее время решить вопрос членства Украины в НАТО не получится.

Несколько стран сдерживают процесс, включая Германию, Словакию, Венгрию и США. Поэтому я не думаю, что этот вопрос сейчас стоит на повестке дня отметил он

По словам Рютте, Украина не сможет вступить в альянс сейчас "по политическим причинам". Он назвал это честной оценкой.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что вместо этого страны обсуждают гарантии безопасности для Киева.