Миршаймер: решение США продвигать вступление Украины в НАТО было ошибкой

Москва17 апр Вести.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал решение США продвигать вступление Украины в НАТО ошибочным. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".

Миршаймер уверен, что у такого решения еще "будут последствия" в долгосрочной перспективе.

Думаю, решение США в апреле 2008 года продвигать вступление Украины в НАТО, втягивать Украину в альянс было катастрофической ошибкой. Последствия этого будут ощущаться еще многие десятилетия отметил Миршаймер в интервью

Украину никогда не примут в состав Европейского союза и Североатлантического альянса. Ранее такое мнение высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.