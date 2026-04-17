Москва17 апрВести.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал решение США продвигать вступление Украины в НАТО ошибочным. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".
Миршаймер уверен, что у такого решения еще "будут последствия" в долгосрочной перспективе.
Думаю, решение США в апреле 2008 года продвигать вступление Украины в НАТО, втягивать Украину в альянс было катастрофической ошибкой. Последствия этого будут ощущаться еще многие десятилетияотметил Миршаймер в интервью
Украину никогда не примут в состав Европейского союза и Североатлантического альянса. Ранее такое мнение высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.