Политолог Безпалько: Украину никогда не примут в состав ЕС и НАТО

Москва11 апр Вести.Украину никогда не примут в состав Европейского союза и Североатлантического альянса. Такое мнение высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Эксперт в беседе с NEWS.ru отметил, что НАТО не хочет предоставлять Киеву никаких обязательств со своей стороны и использует Украину в качестве прокси-инструмента для сдерживания России.

Страна [Украина] находится в состоянии военного конфликта. Это значит, что в случае включения Украины в НАТО другие страны альянса должны будут взять ответственность на себя и столкнуться уже напрямую с Россией. А в Европе пока к этому никто не готов. Поэтому я убежден, что Украину в НАТО включать не будут, так же как и в состав Европейского союза сказал Безпалько

Политолог предположил, что европейские страны могут создать ряд промежуточных статусов и организаций для Украины. При этом, подчеркнул Безпалько, это не будет возлагать на Запад никаких обязательств.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина не сможет вступить в НАТО, потому что Россия никогда этого не допустит.