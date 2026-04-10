Москва10 апрВести.Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, потому что Россия никогда этого не допустит. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью ATV.
Глава венгерского правительства отметил, что киевский режим сделал ставку на решение стать частью западного мира и рассчитывал интегрироваться в структуру безопасности НАТО, а также торгово-экономическую структуру Европейского союза.
Выяснилось, что из этого ничего не выйдет. Россия этого не допуститсказал Орбан
Политик также высказал мнение, что Украина давно проиграла в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Киев рано или поздно это признает.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в альянс больше не обсуждается.