Москва28 апр Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского не интересует ничего, кроме как сохранение его диктаторского режима, заявил ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Его ничего, кроме сохранения его диктаторского режима, не интересует. И когда [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц рассуждает на тему перспектив украинской евроинтеграции и говорит о том, что на это понадобится определенное время, я не понимаю этих схем. Не знаю, понимает ли Мерц, что решение территориального вопроса — это не только путь в Европу, а на самом деле решение вопроса войны и мира, как минимум, приостановление боевых действий. Что для Зеленского является приговором с конфискацией. И вот у меня вопрос: зачем Зеленскому решать это? сказал он

Кроме того, пояснил Килинкаров, ряд стран ЕС, а именно Польша, Венгрия, Болгария, категорически против вступления Украины в союз.

Они общим хором выступят за то, чтобы Украине не предоставлять членство как минимум в ближайшие сроки отметил политик

Ранее Килинкаров заявил, что Украина не способна выйти из войны конституционным способом, завершение конфликта будет сопровождаться переворотом.