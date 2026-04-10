Москва10 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский манипулирует оставшимися территориями Украины. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, Зеленский решил для себя не выводить ВСУ с территории Донбасса, контролируемой Киевом, и пытается убедить Запад в том, что Россия хочет захватить всю Украину.

Теперь по поводу Зеленского, который, обратите внимание, вот как происходит эта манипуляция. Вот смотрите, он в интервью заявляет, вот американцы не понимают, русские не остановятся на Донбассе, русские пойдут дальше, они захватят Харьков, они захватят Днепр, им не нужен только Донбасс, они пойдут и будут захватывать их идеи, захватить всю Украину. Знаете, почему он так говорит? Потому что он для себя уже принял решение о том, что он выводить войска с остатков территории Донбасса не будет. А если Россия это возьмет военным путем, ну соответственно, конечно, она будет претендовать на все территории, как минимум, которые она контролирует. Ну будет странно, согласитесь, если в рамках переговорного процесса получится так, что Украина не идет на уступки и не выводит свои войска. Россия военным путем освобождает эти территории до границ Донецкой области. А потом Зеленский такой выходит и говорит, стоим где стоим. Вот тут давайте будем договариваться. Так не может быть. Поэтому это манипулятор объяснил он

Ранее сообщалось, что на Украине преследуют политических оппонентов Зеленского. По словам Килинкарова, глава киевского режима активно прибегает к многосторонней стратегии для укрепления своей власти.