Экс-нардеп: перестановки на Украине могут закончиться не в пользу Зеленского

Москва22 мая Вести.Происходящие на Украине процессы, в том числе крупнейший коррупционный скандал, уже к осени могут привести к "перераспределению власти не в пользу" нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам западные партнеры сейчас активно влияют на политические процессы на Украине. На этом фоне обсуждается целесообразность сохранения Зеленским своей позиции.

Для западных стран ценность Зеленского заключается исключительно в одном - в транзите украинской власти. И мы сейчас наблюдаем за этим процессом... Они говорят о мягком транзите власти. Условно, то, что мы сейчас наблюдаем, - это мягкий транзит власти. Смотрите, они тихонечко заползают на мягких лапах, сначала отгребают финансовые потоки, потом начинают проводить кадровую политику, производят перестановки в ключевых институтах украинской власти, в конце финализируют это перераспределение власти не в пользу того же Зеленского. Я думаю, мы к осени можем вполне себе выйти на такой результат сказал Килинкаров

Экс-нардеп также заявил, что в Киеве не спешат официально подтверждать потерю крупных городов. Ведь эти данные противоречат создаваемому в медиа образу непобедимых ВСУ.

Экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку 11 мая предъявили обвинения в отмывании денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Через схему было легализовано 460 млн гривен (10,5 млн долларов).

Зеленский до сих пор не дал комментариев по делу.