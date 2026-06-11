Килинкаров: Киев захочет "выбросить белый флаг" ближе к осени Килинкаров назвал время, когда Киев вновь попросит о переговорах

Москва11 июн Вести.Киевский режим атаками на Россию отрабатывает "летнюю программу", но к осени окажется в уязвимом положении, "выбросит белый флаг" и запросит переговоры. Такое мнение выразил ИС "Вести" политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, осенний и зимний периоды – самые "опасные" для Украины, в это время киевский режим будет готов к деэскалации.

Они хотят свою летнюю программу отработать до конца ракетно-дронными атаками. А потом, уже к осени, когда Украина будет в самом уязвимом положении, они захотят уже выбросить белый флаг и сказать, давайте мы о чем-то поговорим. Потому что сложный период, вхождение в осенний и зимний период. Для Украины это самый опасный период. И вот в это время они уже готовы будут на деэскалацию заявил Килинкаров

Ранее Килинкаров объяснил, что эскалация конфликта на Украине – часть медийной программы Владимира Зеленского, которому нужно "продать свой успех Западу".