Политик Килинкаров: встреча Зеленского с депутатами - сигнал о его проблемах Политик Килинкаров назвал встречу Зеленского с депутатами недобрым сигналом

Москва26 мая Вести.У главы киевского режима Владимира Зеленского есть проблемы, если он стал делать громкие заявления на встрече с членами своей фракции. Такое мнение ИС "Вести" выразил политик Спиридон Килинкаров.

Накануне Зеленский на заседании заявил, что планирует завершить горячую фазу боевых действий до ноября.

То, что он встретился с фракцией, - это уже сигнал к тому, что у него есть проблемы. Он не уважает депутатов своей фракции, не ценит их и считает, что они ему все обязаны. Поэтому то, что он с ними встречается, - это сигнал к тому, что вертикаль власти рушится, монополия власти Зеленского рушится. И для него крайне важная история все-таки сохранить контроль за парламентом в условиях парламентско-президентской республики отметил Килинкаров

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для прекращения огня и перехода к полноформатным мирным переговорам Зеленский должен отдать приказ ВСУ покинуть Донбасс и территории российских регионов.