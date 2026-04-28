Пушилин: Зеленского подвергнут репрессиям после завершения конфликта на Украине Пушилин спрогнозировал судьбу Зеленского после завершения украинского конфликта

Москва28 апр Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского ждут репрессии после завершения украинского конфликта. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал ТАСС.

По его словам, Зеленский сам понимает это.

Как только война завершится, он [Зеленский] будет подвержен репрессиям сказал Пушилин

Он также заявил, что Зеленский обещал стать "президентом мира", а стал "президентом войны".

Между тем украинский политолог Руслан Бортник сообщил, что на Украине обсуждают тихий переворот против главы киевского режима.