Пушилин: украинское политическое пространство превратилось в "выжженное поле" Пушилин сомневается в возможность переворота на Украине

Москва2 мая Вести.Политическое пространство Украины превратилось в "выжженное поле", так как киевский режим ликвидировал оппонентов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин агентству ТАСС.

Он заявил, что заявления пленных о необходимости переворота на Украине вызвали "определенную дискуссию".

Верю ли я в то, что сейчас возможны какие-то быстрые действия, перевороты на Украине - к сожалению, не верю. Почему? Потому что выжженное поле получилось. СБУ-шники с 2014 года работали и лидеров настоящих, которые могли противостоять, которые могли повести за собой людей, они их или уничтожили, или сгноили в тюрьмах сказал Пушилин

По его словам, киевский режим продемонстрировал эффективность в уничтожении политических оппонентов.

Кого-то покупают, кого-то загоняют, кого-то уничтожили на фронте отметил Пушилин

Ранее украинский политолог Руслан Бортник рассказал, что на Украине обсуждают "тихий переворот" против Владимира Зеленского, первым шагом которого будет замена главы Верховной рады Руслана Стефанчука. Политолог Михаил Павлив добавил, что руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия могут готовить "тихий переворот".