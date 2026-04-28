Пушилин: Зеленский стал президентом войны, забыв о мире Пушилин: Зеленский стал "президентом войны"

Москва28 апр Вести.Отправляясь на выборы, глава киевского режима Владимир Зеленский обещал стать "президентом мира", а стал "президентом войны", заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Зеленский, когда шел в президенты, должен был стать президентом мира. И, по сути, из-за этого и проголосовало за него такое количество людей. Но по итогу он стал президентом войны приводит ТАСС слова Пушилина

Между тем Зеленский внес в Верховную раду Украины проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Законопроекты размещены на сайте рады.

В законопроектах отмечено, что военное положение и мобилизацию могут продлить до 2 августа 2026 года. Верховная рада рассмотрит законопроекты в ближайшее время.