Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации Зеленский намерен продлить военное положение и мобилизацию до 2 августа

Москва27 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Соответствующие документы размещены на сайте парламента.

Согласно текстам, военное положение и мобилизацию могут продлить до 2 августа 2026 года. Ожидается, что парламент Украины рассмотрит предложение Зеленского уже на этой неделе.

Режим военного положения был введен на Украине 24 февраля 2022 года после того, как Россия начала специальную военную операцию. 25 февраля 2022 года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие этих документов неоднократно продлевалось.