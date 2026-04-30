Москва30 апрВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. Об этом информируют данные, опубликованные на сайте Верховной рады.
29 апреля Рада проголосовала за продление еще на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации в стране.
Режим военного положения на Украине ввели 24 февраля 2022 года. На следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За прошедшее с того момента время эти документы неоднократно продлевались.