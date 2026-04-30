Зеленский продлил военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней Зеленский продлил военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Москва30 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. Об этом информируют данные, опубликованные на сайте Верховной рады.

29 апреля Рада проголосовала за продление еще на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации в стране​​​.

Режим военного положения на Украине ввели 24 февраля 2022 года. На следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За прошедшее с того момента время эти документы неоднократно продлевались.