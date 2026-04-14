Зеленский продлил действие военного сбора на три года после окончания конфликта

Москва14 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроект, согласно которому военный сбор продолжится еще три года после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Согласно документу, законопроект "возвращен с подписью" Зеленского.

С 2014 года все физлица на Украине платили военный сбор в размере 1,5% от начисленной зарплаты. С 30 ноября 2024 года в стране вступил в силу закон об увеличении налога до 5% для всех граждан, кроме военных.

26 января Зеленский подписал закон законы о продлении в стране военного положения и мобилизации до 4 мая 2026 года.