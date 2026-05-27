Стало известно, сколько еще лет готов воевать Зеленский The Economist: Зеленский призвал готовиться к еще 2-3 годам боев

Москва27 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский настраивает Украину готовиться к еще 2-3 годам боевых действий, пишет The Economist со ссылкой на источники в украинских госструктурах.

В Киеве полагают, что страна может сохранить устойчивость и вести боевые действия столько лет. Однако, как уточняется, длительное противостояние может иметь внутренние последствия: например, усиление милитаризации и невозможность бороться с коррупцией в военной сфере.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о невозможности завершить конфликт сделкой.