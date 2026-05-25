Москва25 маяВести.Экс-премьер РФ Сергей Степашин прокомментировал недавние удары по объектам в Киеве с применением новейшей системы "Орешник". По мнению политика, действия России являются закономерным ответом на действия украинской стороны.
А что они думали, что мы будем молчать, что ли? Предупредили, получили. Это война, я еще раз хочу подчеркнутьподчеркнул Степашин
Он также выразил уверенность в том, что руководство киевского режима ждет бесславный финал, проводя исторические параллели с событиями 1945 года.
Гитлер тоже свою судьбу закончил в бункере. И он, и Геббельс, и вся остальная банда. Судьба их ждет такая же… У меня сомнений нетрезюмировал политик