Москва24 мая Вести.Последние удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганской Народной Республике (ЛНР) наглядно продемонстрировали противоправную сущность киевского режима и предоставили России неоспоримое право на принятие жестких ответных мер.

Такое мнение выразил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.

Украина — это преступное предприятие, действующее вне рамок закона. У нее нет прав написал он

Эксперт утверждает, что Россия имеет полное право применить к Украине карательные меры. А если Киев попытается оказать сопротивление, то вся республика будет окончательно ликвидирована, добавил аналитик.

Риттер также подчеркнул, что подобный исход лишит влияния и доходов многочисленных лоббистов конфликта и военных спекулянтов, благодаря чему международное сообщество сможет вернуться к более спокойной жизни.

Ранее Риттер заявлял, что власти на Украине лишены морали по отношению к собственным гражданам.

В ночь на 22 мая украинские войска атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж.