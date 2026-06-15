Бывший американский разведчик Риттер сообщил о попытках Киева его выследить

Экс-разведчик США Риттер заявил об угрозах со стороны украинских спецслужб Бывший американский разведчик Риттер сообщил о попытках Киева его выследить

Москва15 июн Вести.Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские спецслужбы намерены выследить и уничтожить его. Об этом он сообщил во время презентации своей книги в Донецке.

По словам Риттера, которые приводит ТАСС, действия украинских спецслужб финансируются за счет средств, выделяемых американскими властями.

Украинские разведслужбы хотят выследить и уничтожить меня. И все это делается на деньги американских налогоплательщиков, деньги, которые выделяют Конгресс и Сенат сказал Риттер

По утверждению бывшего разведчика, Киев называет его "информационным террористом" и сравнивает с боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Ранее Риттер заявил, что удар украинских беспилотников по колледжу в Старобельске в ЛНР был целенаправленным.