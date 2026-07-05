Разведка США помогает Украине наносить удары по России, пишут СМИ FT: американская разведка помогает ВСУ наносить удары по объектам в России

Москва5 июл Вести.Американская разведка помогает Вооруженным силам Украины наносить удары по инфраструктуре на территории России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, разведка США подсказывает украинским войскам в том числе оптимальные маршруты ударов.

Свою роль также сыграла американская разведка, которая помогла Киеву наметить оптимальные маршруты для беспилотников и обойти противовоздушную оборону говорится в публикации

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что настоящая война уже идет, так как за Киевом стоят Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон. Он также отметил, что динамика на фронте для украинской армии ухудшается изо дня в день. По словам пресс-секретаря главы государства, это привело к тому, что киевский режим стал активнее наносить удары по российской инфраструктуре.