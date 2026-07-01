СМИ раскрыли роль Украины в войне Запада против России Advance: Запад использует Украину в войне против России

Москва1 июл Вести.Страны Запада используют Украину для войны против России. Роль Киева как посредника в этом противостоянии особенно очевидна в последние недели.

Москва права, когда говорит о том, что Запад ведет войну с Россией через посредников, пишет хорватское издание Advance.

Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию еще можно было по-разному, но теперь, особенно в последние несколько недель, происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины говорится в статье

Издание отмечает, что Россия имеет огромные территории, крупную индустриальную базу и государственный аппарат, способный возмещать военные потери с помощью ресурсов регионов.

Американский журналист Такер Карлсон ранее заявил, что риск прямого столкновения России и Европы резко возрастает, но на Западе на это не обращают внимания. Он также уточнял, что именно Запад спровоцировал РФ на военные действия на Украине.

Между тем заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев рассказал в интервью ИС "Вести", что Европа уже готова вступить в прямой конфликт с Москвой, однако ей не хватает поддержки США и гарантий от американского лидера Дональда Трампа.