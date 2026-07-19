Профессор Миршаймер: Европа использует Украину как "прокси" в конфликте с РФ

Миршаймер: Европа желает, чтобы Украина воевала с Россией вместо нее Профессор Миршаймер: Европа использует Украину как "прокси" в конфликте с РФ

Москва19 июл Вести.Европейские страны поощряют Украину к ведению военных действий против России, фактически используя ее как прокси-силу.

Соответствующее заявление сделал американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, европейские государства не проявляют подлинной заинтересованности в серьезных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку их собственные граждане не несут прямых потерь. Он подчеркнул, что европейцы используют украинцев для этих целей, призывая их продолжать борьбу и обещая финансовую и военную помощь, в то время как Украина истекает кровью, а европейские нации остаются вне зоны прямых людских потерь.

Европейцы не хотят воевать с русскими. Они хотят, чтобы это делали украинцы. утверждает Миршаймер

Он отметил, что, хотя Европа стремится наращивать поставки вооружений Киеву, Украина в действительности нуждается не столько в оружии, сколько в живой силе. При этом профессор акцентировал внимание на отсутствии стремления европейских государств направлять свои воинские контингенты на территорию Украины.

Ранее ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что кредит на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро на самом деле выделяется не Киеву – эти средства пойдут на финансирование европейского ВПК.