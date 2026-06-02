Депутат Чернышов: Европа питается войной, ей не нужен мир на Украине

Москва2 июн Вести.Европе не выгодно разрешение конфликта на Украине, она питается войной. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, политические режимы европейских стран не желают прекращать кровопролитие, потому что война позволяет им получать финансирование от военных корпораций через коррупционные схемы.

Европейцы делили апельсин, много их, да он один. Нужно всех как-то было поместить за один стол переговоров с Россией – не смогли это сделать и не будут они это делать. Не нужен мир сегодня Европе, потому что все те политические режимы, которые установились, они питаются войной. Война – это корни их, которые позволяют им прежде всего получать неограниченное финансирование. Все возможные хотелки, все возможные желания могут быть удовлетворены уже не из государственного бюджета, а через коррупционные деньги, которые приходят от разного рода военных корпораций, которые питаются бюджетами, несопоставимыми с тем, что видел мир в принципе сказал Чернышов

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что Москва не видит желания у европейских стран совместно обсуждать вопрос украинского урегулирования, Европа препятствует любым позитивным подвижкам на пути к переговорам.