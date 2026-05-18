Никто на Западе не готов платить за мир на Украине Килинкаров: за войну на Украине заплатили, а за мир никто платить не хочет

Москва18 мая Вести.Все попытки установления мира на Украине заканчиваются провалом, потому что на Западе уже заплатили за продолжение войны. Такое мнение ИС "Вести" озвучил экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он объяснил, что 90 миллиардов евро, которые для Украины выделил Евросоюз, будут потрачены именно на продолжение войны.

Они [Украина] хотят продолжения этого конфликта. Почему? Потому что есть запрос на продолжение этого конфликта. С чьей стороны? Со стороны тех, кто финансирует этот конфликт. Есть такой запрос? Безусловно, есть. Под этот запрос выделяются эти самые 90 миллиардов. Вы думаете, что 90 миллиардов, выделенные на войну, могут быть потрачены на что-то другое? Нет, конечно. Если они выделяют 90 миллиардов, значит, взамен они требуют продолжения этого конфликта. И он будет продолжаться. И любые поиски вариантов выхода из этого конфликта политико-дипломатическим путем не увенчаются успехом в первую очередь. Почему? Потому что за войну заплатили, а за мир никто платить не хочет рассказал Килинкаров

Ранее сообщалось, что решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о форсировании выдачи Украине кредита со стороны ЕС вызвало опасение в Германии.