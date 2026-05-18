Москва18 мая Вести.Администрация президента США Дональда Трампа не предпринимает никаких реальных попыток остановить конфликт на Украине. Такое мнение ИС "Вести" озвучил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он добавил, что текущая американская администрация никак не работает с Украиной.

При всем том, что Трамп публично заявляет о том, что надо этот конфликт остановить, ужас-ужас, кошмар и так далее. Но я уже тысячу раз говорил: если для тебя страна имеет определенное значение с точки зрения реализации своей внешнеэкономической политики или есть геополитические интересы у тебя к этой стране, то у тебя там, в этой стране, хотя бы должен быть какой-то свой полноценный посол. Но я не вижу этого ничего. Они не работают с Украиной абсолютно. Да, делают публичные заявления, но на этом все заканчивается. А никаких реальных движений или действий они не предпринимают. Все эти разговоры о том, что этот коррупционный скандал связан с давлением Трампа и его администрации с целью принудить Украину к миру – это все нарратив Киева