Килинкаров: ЕС может переложить на Зеленского вину за поражение на поле боя Килинкаров считает, что ЕС и Зеленский ищут, кого обвинить в военном поражении

Москва14 мая Вести.Уголовное дело против бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемого в отмывании крупных сумм денег и новая волна скандала в СМИ о мегакоррупции на Украине, дают странам Евросоюза возможность переложить вину за поражения на поле боя на главу киевского режима и его коррумпированное окружение. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, глава киевского режима также ищет, на кого бы переложить ответственность за поражение на фронте.

На фоне уголовного дела против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, которого обвиняют в отмывании крупной суммы денег, и возникшего скандала в СМИ о мегакоррупции на Украине, для Европы – это шанс переложить ответственность на Зеленского и его коррумпированное окружение за поражение на поле боя. Просто они по уши в этом конфликте. И, конечно, за поражение кто-то должен будет нести ответственность. Посмотрите на риторику Зеленского - он же обвиняет всех и вся в том, что ему недодали, не доплатили, недофинансировали. А что это означает на деле? Это означает попытку снять с себя ответственность и переложить на кого-то считает Килинкаров

Ранее он предположил, что взаимоотношения между главой киевского режима и его европейскими партнерами будут ухудшаться в силу того, что кто-то должен взять на себя ответственность за поражение, а компромисс в этой ситуации достигнуть крайне сложно.