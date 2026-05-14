Москва14 маяВести.Коррупционный скандал с бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком отразится на финансовой поддержке Киева со стороны Евросоюза (ЕС), заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости.
Да. Даже если правительства хотят продолжать нынешнюю политику масштабной финансовой поддержки Украины, то общественное мнение, похоже, быстро меняется в противоположном направленииприводит РИА Новости слова Картайзера
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны предъявили 11 мая обвинение Ермаку в отмывании денег, полученных преступным путем.
На первом судебном заседании по делу Ермака зачитана его переписка с гадалкой Вероникой Аникиевич, которая записана в телефоне Ермака как "Вероникой Фэншуй".
Ермак обращался к Аникиевич за советами по поводу борьбы со своими оппонентами, а также обсуждал назначения на государственные посты. Сам Ермак отрицает, что знает "Веронику Фэншуй".
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины планирует избрать меру пресечения Ермаку 14 мая.