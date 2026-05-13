Москва13 мая Вести.Гадалка, с которой бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак советовался по политическим вопросам, рекомендовала ему уезжать с Украины. Фрагменты переписки Ермака с Вероникой Аникиевич, записанной в его телефоне как "Вероника Фэншуй", зачитала в суде прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Вероника Фэншуй" писала Ермаку, что его оппоненты "будут действовать более серьезно", если "получат власть".

И не будет друга-гаранта, и больше полномочий. И самое лучшее будет, если вы успеете и сможете выехать за границу зачитала прокурор сообщение гадалки

11 мая экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. Как сообщалось в Telegram-каналах ведомств, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного жилья под Киевом.