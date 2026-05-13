Адвокат Ермака: для выплаты залога ему нужен джип, набитый деньгами Адвокат Ермака сообщил об отсутствии у его клиента средств на залог в $4,1 млн

Москва13 мая Вести.Бывший глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак не сможет внести залог в размере $4,1 млн, у него нет таких денег, заявил в суде его адвокат.

Высший антикоррупционный суд Украины проводит заседание по мере пресечения Ермаку, которого обвиняют в легализации, отмывании средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Процесс начался 12 мая, но вердикт суд должен вынести только 15 мая из-за большого объема уголовного дела.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила суд арестовать бывшего чиновника с правом внесения залога в размере $4,1 млн (180 млн гривен).

180 млн - это миллионы, знаете, это, наверное, джип с деньгами, просто джип с деньгами сказал адвокат в суде

Сам Ермак также подтвердил на заседании, что у него нет денег на залог.

Ранее представитель обвинения, зачитывая материалы дела в суде, сообщила, что Ермак после своей отставки обращался за советами к гадалке Веронике Аникиевич, которая была записана в его телефоне как "Вероника Фэншуй"

Обвинение Ермаку было предъявлено 11 мая. Согласно версии следствия, бывший глава офиса Зеленского был причастен к отмыванию средств в размере 460 млн гривен ($10,5 млн). Ермаку грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.