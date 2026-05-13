Порошенко заявил, что коррупционный скандал ударит по всей Украине

Москва13 мая Вести.Коррупционный скандал, связанный с офисом Владимира Зеленского, принесет серьезные проблемы всей Украине , заявил бывший президент страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

К несчастью, коррупционные скандалы такого рода в военное время создают серьезные проблемы для страны сказал Порошенко в интервью Politico

В Киеве проходит заседание Высшего антикоррупционного суда Украины по избранию меры пресечения для бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которого обвиняют в легализации, отмывании средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Решение по мере пресечения ожидается 15 мая.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила суд арестовать бывшего чиновника с правом внесения залога в размере $4,1 млн (180 млн гривен). 13 мая на суде Ермак и его адвокат заявили, что у него нет средств для внесения залога.

Обвинение Ермаку было предъявлено 11 мая. Согласно версии следствия, бывший глава офиса Зеленского был причастен к отмыванию средств в размере 460 млн гривен ($10,5 млн). Ермаку грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.