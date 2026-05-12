Москва12 мая Вести.Высший антикоррупционный суд Украины 15 мая изберет меру пресечения для Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента Владимира Зеленского, сообщает RT со ссылкой на портал "Страна.ua".

Судебное заседание по мере пресечения прошло во вторник, 12 мая, однако судья принял решение о переносе вердикта из-за большого объема уголовного дела в отношении Ермака.

На избрание меры пресечения отведено 72 часа — то есть до пятницы говорится в сообщении

Ермак обвиняется в легализации, отмывании средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Ранее сообщалось, что украинская прокуратура запросила суд арестовать бывшего чиновника с правом внесения залога в размере $4,1 млн.

Обвинение Ермаку было предъявлено 11 мая. Согласно версии следствия, бывший глава офиса Зеленского был причастен к отмывании средств в размере 460 млн гривен ($10,5 млн). Ермаку грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.