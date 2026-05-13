Ермак заявил, что не общался с гадалками и не знает никакую "Веронику Фэншуй"

Москва13 мая Вести.Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья в Киеве, заявил, что не общался с гадалками и не знает никакую "Веронику Фэншуй". Об этом сообщает агентство УНИАН.

Послушайте, я знаю несколько Вероник. Я не помню их фамилий. Может, какая-то и есть Вероника. У меня очень много знакомых. С гадалками я точно не общался. Так же, как у меня нет и никогда не было кукол Вуду или что там писали. Я юрист, адвокат... Тридцать лет. Очень много людей, с которыми я сталкивался по жизни ответил Ермак на вопрос журналистов о том, знает ли он Веронику Аникиевич, которая записана в контактах экс-главы офиса президента как "Вероника Фэншуй"

Ранее в ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) зачитала переписки Ермака с гадалкой "Вероникой Фэншуй". Экс-глава офиса Зеленского советовался с ней после того, как был отправлен в отставку в результате коррупционного скандала.

11 мая Андрею Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины объявит о мере пресечения бывшему главе офиса Владимира Зеленского в четверг, 14 мая.