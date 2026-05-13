Позор в суде: адвокат Ермака не курсе, кем работал экс-глава офиса Зеленского Суд посмеялся над адвокатом Ермака, не знавшим его место работы

Москва13 мая Вести.В суде по делу экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака его адвокат не смог вспомнить, кем работал его подзащитный. Присутствующие не удержались от смеха. Видео с заседания опубликовало RT.

Адвокат сначала заявил, что его подзащитный был народным депутатом, потом — что депутатом парламента. Ермаку пришлось поправлять своего адвоката под хохот журналистов и прокуроров.

В ходе судебного заседания над экс-главой офиса Зеленского была зачитана его переписка с гадалкой "Вероникой Фэншуй". К ней Ермак обращался за советами после того, как был отправлен в отставку в результате коррупционного скандала.

11 мая НАБУ и САП предъявили Ермаку обвинение в легализации денег, полученных преступным путем.