Москва12 маяВести.Материалы по делу бывшего главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака составляют 16 томов, в каждом из которых около 250 страниц. Об этом сообщил его адвокат Игорь Фомин.
Об этом он сказал во время заседания, которое транслировалось в прямом эфире.
В этих материалах 16 томов уголовного производства … Все 16 томов имеют в среднем 250 листовсказал Фомин
Материалы сторона защиты, по словам адвоката, получила только в 11.30 (время совпадает с московским) и не успела с ними ознакомиться.
Заседание по избранию меры пресечения бывшему главе офиса Зеленского вызвало большой ажиотаж. Как уточнил ТАСС, свыше 100 журналистов присутствовали в суде.
11 мая Андрею Ермаку предъявили обвинение в участии в отмывании средств. Как сообщалось, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного жилья под Киевом.
Начавшиеся следственные действия в отношении Ермака, как отметил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов, являются предупреждением самому Зеленскому.
Политолог и профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов считает, что предъявление обвинения Ермаку в рамках расследования дела об отмывании средств – это показательная "порка демократов" в США.