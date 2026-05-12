Адвокат Фомин: материалы по делу Ермака занимают 16 томов по 250 страниц каждый

Москва12 мая Вести.Материалы по делу бывшего главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака составляют 16 томов, в каждом из которых около 250 страниц. Об этом сообщил его адвокат Игорь Фомин.

Об этом он сказал во время заседания, которое транслировалось в прямом эфире.

В этих материалах 16 томов уголовного производства … Все 16 томов имеют в среднем 250 листов сказал Фомин

Материалы сторона защиты, по словам адвоката, получила только в 11.30 (время совпадает с московским) и не успела с ними ознакомиться.

Заседание по избранию меры пресечения бывшему главе офиса Зеленского вызвало большой ажиотаж. Как уточнил ТАСС, свыше 100 журналистов присутствовали в суде.

11 мая Андрею Ермаку предъявили обвинение в участии в отмывании средств. Как сообщалось, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного жилья под Киевом.

Начавшиеся следственные действия в отношении Ермака, как отметил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов, являются предупреждением самому Зеленскому.

Политолог и профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов считает, что предъявление обвинения Ермаку в рамках расследования дела об отмывании средств – это показательная "порка демократов" в США.