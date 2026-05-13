В Германии не исключили серьезных проблем у Зеленского из-за дела Ермака Телеканал Welt: обвинение против Ермака следует считать атакой на Зеленского

Москва13 мая Вести.Официально предъявленное бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку обвинение можно считать началом политической кампании непосредственно против главы киевского режима.

Соответствующей точки зрения придерживается корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, который работает в украинской столице.

Эти нападки на Ермака можно рассматривать как атаку на самого Владимира Зеленского предположил Ваннер

Журналист добавил, что на Украине распространяется мнение, что расследование в отношении соратника Зеленского может быть сигналом Вашингтона, направленным на то, чтобы подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой.

Ранее аналогичный вывод в оценке ситуации с Ермаком сделала британская газета The Telegraph.

Военный аналитик Александр Меркурис, со своей стороны, увидел в происходящем на Украине признаки начавшегося переворота.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник допустил, что коррупционный скандал с участием соратника главы киевского режима может отразиться на динамике военной помощи украинским боевикам.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски по месту жительства экс-руководителя офиса Зеленского.

11 мая Ермаку было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию средств при строительстве элитного жилья в пригороде Киева. Суд наложил арест на недвижимость, фигурирующую в этом деле.