"Напоминают переворот": в Британии отреагировали на обыски у Ермака Аналитик Меркурис: обыски НАБУ у Ермака напоминали переворот в Киеве

Москва13 мая Вести.Ситуация вокруг экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и связанные с этим действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) были похожи на начало государственного переворота на Украине.

Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своем подкасте на видеохостинге YouTube.

Появляются признаки, которые в известной степени напоминают начинающийся переворот. В центре Киева возле различных правительственных зданий были полицейские с оружием или вооруженные сотрудники сил безопасности. Появлялись сообщения об арестах, … об уголовных расследованиях в отношении самых разных людей из окружения Зеленского перечислил Меркурис

Аналитик также обратил внимание на активизацию НАБУ в последние недели. Ведомство активно публиковало материалы, в частности, аудиозаписи, связанные с делом соратника Зеленского — бизнесмена Тимура Миндича, фигурирующего в коррупционном скандале в сфере энергетики. На записях Ермак упоминается под псевдонимом R2.

По мнению Меркуриса, это делается с целью ослабить позиции главы киевского режима.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что следователи НАБУ проводили обыски по месту жительства экс-руководителя офиса Зеленского.

11 мая Ермаку было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию средств при строительстве элитного жилья в пригороде Киева. Суд наложил арест на недвижимость, фигурирующую в этом деле.