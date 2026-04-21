Килинкаров о щедрости европейцев: эти люди никому ни цента просто так не дают Килинкаров: каждый цент, выделенный ЕС Киеву, направлен на усиление мобилизации

Москва21 апр Вести.Каждый евроцент, который поступает Украине, сопровождается политическими и экономическими требованиями, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, когда речь идет о кредите в размере 90 млрд евро от Евросоюза (ЕС), ничего другого, кроме усиления мобилизации, они потребовать не могут.

За весь мой опыт общения с этими людьми я пришел к одному, единственному выводу: эти люди никогда никому ни одного цента просто так не дают. Каждый евроцент, который поступает на Украину, сопровождается политическими и экономическими требованиями. Не просто так они эти деньги дают. Когда речь идет о пакете в 90 млрд евро, ничего другого, кроме усиленных методов мобилизации, они потребовать не могут, и от того, насколько Украина готова будет мобилизовать людей, которых она могла бы отправить на фронт, вот до тех пор европейцы будут финансировать эту страну заявил Килинкаров

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправит часть возможного кредита от ЕС в карман своему близкому окружению. По мнению Мариани, "определенное количество людей воспользуется займом в целях коррупции".