Москва24 апр Вести.Кредит Киеву на 90 млрд евро - это плата за украинцев в качестве наемников для войны с Россией. Об этом заявил политический обозреватель Дмитрий Куликов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, все это часть европейской схемы.

Понимаете, ведь за этим стоит простая схема: руководство войной против России - у Британии, а Европа, она купеческая, она скинулась на то, чтобы нанять в качестве наемников военных, в европейских традициях, целую страну. И, в принципе, эти 90 млрд - это плата за найм. Это большой-большой отряд или армия, ландскнехты, наемники, понимаете? Руководитель ЧВК - это [глава киевского режима Владимир] Зеленский. У руководителя самая большая доля во всем этом деле. И схема такая простая, очевидная и работающая. Поэтому участие Британии и европейских стран в войне против нас - это не просто факт, они совершают действия. Вот, наняли Украину сказал Куликов

В ЕС понимают, что Киев никогда не вернет полученные деньги, указал он.

В Европе кто-то спрашивает: "Почему мы называем это кредитом? Мы же просто деньги выдали". Они говорят: "Ну, будут репарации". А заявление о том, что они ждут для погашения кредита от нас репараций, равносильно полному публичному признанию своего участия в боевых действиях с целью уничтожения России и нанесения ей стратегического поражения… Им нужно поражение России, ее капитуляция и репарации. На это они заложили целых 90 млрд заключил Куликов

Накануне Европейский союз одобрил кредит Украине на 90 млрд евро. ЕС планирует начать выплаты во втором квартале 2026 года.