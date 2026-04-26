Евродепутат Фернан Картайзер: кредит ЕС в 90 млрд евро лишь ослабит Украину

В Европарламенте осудили предоставление кредита Киеву Евродепутат Фернан Картайзер: кредит ЕС в 90 млрд евро лишь ослабит Украину

Москва26 апр Вести.Кредит ЕС Киеву в размере 90 миллиардов евро лишь продлевает конфликт, который ослабляет Украину день за днем. Об этом заявил евродепутат Фернан Картайзер.

В интервью РИА Новости он отметил, что новая помощь Украине стоила 24 европейским государствам увеличения государственного долга.

Вместо поддержки украинского народа, (страны ЕС, - Прим. ред.) продолжают войну, которая день за днем ослабляет Украину, унося жизни ее мужского населения, разрушая экономику и сокращая территорию сказал он

Кроме того, в регламенте, опубликованном на сайте официального журнала Евросоюза, говорится, что Украина должна выполнить ряд требований, включая обеспечение прав меньшинств, чтобы получить кредит в размере 90 миллиардов евро.