В ЕС потребовали от Киева соблюдения прав меньшинств для получения кредита

В ЕС раскрыли условия для получения Киевом кредита в 90 млрд евро В ЕС потребовали от Киева соблюдения прав меньшинств для получения кредита

Москва24 апр Вести.Украина должна выполнить ряд требований, включая обеспечение прав меньшинств, чтобы получить кредит в размере 90 миллиардов евро. Об этом сказано в регламенте, опубликованном на сайте официального журнала Евросоюза (ЕС).

Украина [должна] продолжать поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать соблюдение прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам. Поддержание и уважение верховенства права должно включать борьбу с коррупцией сказано в документе

При этом в регламенте не уточняется, входят ли верующие Украинской православной церкви и русскоязычное меньшинство в их число.

Ранее председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказал, что действия всех силовых структур Украины направлены на дискриминацию русского языка. При этом, по ее словам, ненависть к русскому языку и культуре на Украине дошла до маразма.