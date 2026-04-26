ЕС показывает сплоченность, но за решением о кредите Киеву кроется напряженность Unherd: в ЕС растет напряженность по поводу дальнейшей поддержки Украины

Москва26 апр Вести.В Евросоюзе растет напряженность по поводу дальнейшей поддержки Киева, после решения о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро встает еще более сложный вопрос о ее членстве в объединении, пишет издание Unherd.

В материале отмечается, что внешне ЕС демонстрирует сплоченность, но за "постановочными объятиями" с Зеленским во время его последнего визита скрывается зреющая напряженность. Теперь остро стоит вопрос о вступлении Украины в Евросоюз, который "вопиюще лицемерно" может предложить ей максимум только "облегченное членство", которое в целом соответствует вежливому отказу, отмечают авторы Unherd.

Издание отмечает, что вокруг дальнейшей поддержки Киева в ЕС "сложился шаткий и спорный консенсус", который продержится до тех пор, пока не сложится исход на поле боя.