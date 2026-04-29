Москва29 апр Вести.Власти Германии считают победой предоставление кредита Украине в 90 миллиардов евро, заявил ИС "Вести" представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Одобрение ЕС на очередной кредит Украине было принято из-за отсутствия возражений со стороны Венгрии и Словакии. При этом появилась информация, что ЕС рассматривает возможность ужесточения условий предоставления Украине кредита, увязав часть выплат с проведением непопулярной налоговой реформы для бизнеса.

Высшее руководство Германии преподносит это как огромную победу, мол, наконец-то мы сломили сопротивление Венгрии, наконец-то мы можем предоставить Украине долгожданный кредит. Хотя среди простого населения это все вызывает огромное недоумение, поскольку в стране тяжелая экономическая ситуация. У нас [в ФРГ] гигантская дыра в бюджете, анонсируется повышение налогов, реформа здравоохранения, которая урезает медицинское обслуживание немцам, а также анонсируется пенсионная реформа. Поэтому, по сути это [кредит] подарок Украине за счет большей части долгов, которые будут повешены на плечи немецких налогоплательщиков полагает Шмидт

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киеву, возможно, придется смириться с потерей части территории в рамках будущего мирного соглашения с Россией ради перспектив вступления в ЕС.