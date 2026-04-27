Москва27 апрВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Киеву, возможно, придется смириться с потерей части территории в рамках будущего мирного соглашения с Россией ради перспектив вступления в ЕС, пишет агентство Reuters.
Мерц пообщался со студентами гимназии имени Карла Великого в городе Марсберге в Северном Рейне-Вестфалии.
Он отметил, что Украине в конечном счете придется подписать соглашение о прекращении огня и мирный договор с Россией.
…Возможно, часть территории Украины перестанет быть украинскойзаявил Мерц
Владимиру Зеленскому для поддержки украинцами территориальных уступок нужно будет провести референдум, одновременно заявив, что открыт путь в Европу, полагает канцлер Германии. При этом Мерц предостерег от надежд на скорое вступление Киева в ЕС.
Он отметил, что вступление невозможно во время войны, кроме того, Украина должна соответствовать строгим критериям, в том числе в сферах борьбы с коррупцией и верховенства права.
Ранее Мерц говорил, что выступает против немедленного принятия Украины в Евросоюз, по его мнению, следует разработать процедуру постепенного вступления страны в объединение.