Мерц: Киеву, возможно, придется признать потерю территорий при заключении мира Мерц: Украине при заключении мира, возможно, придется признать потерю территорий

Москва27 апр Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Киеву, возможно, придется смириться с потерей части территории в рамках будущего мирного соглашения с Россией ради перспектив вступления в ЕС, пишет агентство Reuters.

Мерц пообщался со студентами гимназии имени Карла Великого в городе Марсберге в Северном Рейне-Вестфалии.

Он отметил, что Украине в конечном счете придется подписать соглашение о прекращении огня и мирный договор с Россией.

…Возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской заявил Мерц

Владимиру Зеленскому для поддержки украинцами территориальных уступок нужно будет провести референдум, одновременно заявив, что открыт путь в Европу, полагает канцлер Германии. При этом Мерц предостерег от надежд на скорое вступление Киева в ЕС.

Он отметил, что вступление невозможно во время войны, кроме того, Украина должна соответствовать строгим критериям, в том числе в сферах борьбы с коррупцией и верховенства права.

Ранее Мерц говорил, что выступает против немедленного принятия Украины в Евросоюз, по его мнению, следует разработать процедуру постепенного вступления страны в объединение.