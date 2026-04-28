Москва28 апр Вести.Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с критикой позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца по вопросу мирного урегулирования. По её мнению, заявления немецкого лидера о необходимости территориальных уступок со стороны Украины ради мира и вступления в ЕС следует трактовать не как предложение к дискуссии, а как "жесткую формулировку условий".

Мендель отметила, что риторика Берлина перешла из кулуарных обсуждений в официальную плоскость, фактически ставя Киев перед выбором между сохранением границ и европейской интеграцией. Особое внимание она уделила идее Мерца о проведении референдума по таким вопросам, назвав это прямым давлением на украинское руководство. По словам экс-спикера, подобные инициативы грозят легализацией утраты территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией.