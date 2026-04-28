Мерц впервые оказался на последнем месте в рейтинге политиков Германии Bild: Мерц впервые занял последнее место в рейтинге политиков Германии

Москва28 апр Вести.Канцлер Германии, председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков Германии. Итоги опроса, проведенного социологическим институтом INSA, привела газета Bild.

Популярность Мерца падает не только в целом по стране, но и среди его собственных избирателей: в рейтинге среди сторонников блока ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз) он занимает последние места.

Фридрих Мерц впервые оказался на самом дне нового рейтинга политиков от INSA. С результатом всего 28,9 балла лидер ХДС опустился с 18-го на 20-е место и, таким образом, является сейчас самым непопулярным политиком отмечает Bild

По итогам опроса, лишь 10% респондентов оценивают Мерца положительно (восемь-десять баллов), тогда как 58% относятся к нему негативно (ноль-четыре балла).

Мерца опережают глава ХСС Маркус Зедер, премьер‑министр федеральной земли Северный Рейн Вестфалия Хендрик Вюст и министр внутренних дел Александер Добриндт, который поднялся с восьмого на шестое место, уточняет газета.

Генсек ХДС Карстен Линнеман поднялся с 12‑го на девятое место. Консерваторы набирают популярность, хотя сам глава партии продолжает терять поддержку населения, поясняет Bild.

Между тем рейтинг политиков возглавляет министр обороны Борис Писториус Социал-демократическая партия)

Зампред Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки заявил, что бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сомневалась в компетентности Мерца.

При этом руководитель комиссии по основным ценностям немецкого BSW Сара Вагенкнехт считает, что решение Мерца поддержать кредит в размере 90 млрд евро Киеву от Евросоюза превратил немцев в "дойную корову" для Украины.