Москва29 апр Вести.В политических кругах Германии обсуждают возможное смещение канцлера ФРГ Фридриха Мерца с поста. Об этом ИС "Вести" заявил представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Такие обсуждения ведутся на фоне стремительной потери рейтинга популярности Мерца.

Уже сейчас в кулуарах идут разговоры о том, чтобы Мерца сместить без новых выборов и поставить на его место кого-нибудь другого именно на фоне высоких антирейтингов самого Мерца. Идут разговоры о рокировке, возможно, даже коалиция меньшинства, то есть партию социал-демократов (СДПГ — Социал-демократическая партия Германии) выведут из правительства, и христианские демократы (ХДС — Христианско-демократический союз) будут сами править с меньшинством. Рассматриваются различные варианты и уже всерьез бывшие соратники Мерца открыто его критикуют, сами готовятся к роли канцлера