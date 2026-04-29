Москва29 апрВести.В политических кругах Германии обсуждают возможное смещение канцлера ФРГ Фридриха Мерца с поста. Об этом ИС "Вести" заявил представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.
Такие обсуждения ведутся на фоне стремительной потери рейтинга популярности Мерца.
Уже сейчас в кулуарах идут разговоры о том, чтобы Мерца сместить без новых выборов и поставить на его место кого-нибудь другого именно на фоне высоких антирейтингов самого Мерца. Идут разговоры о рокировке, возможно, даже коалиция меньшинства, то есть партию социал-демократов (СДПГ — Социал-демократическая партия Германии) выведут из правительства, и христианские демократы (ХДС — Христианско-демократический союз) будут сами править с меньшинством. Рассматриваются различные варианты и уже всерьез бывшие соратники Мерца открыто его критикуют, сами готовятся к роли канцлеразаявил Шмидт
Ранее газета Bild сообщила, что канцлер Германии, председатель партии ХДС Фридрих Мерц впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков Германии. Опрос был проведен социологическим институтом INSA.