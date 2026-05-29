Москва29 мая Вести.В немецких политических кругах усиливаются разговоры о возможной досрочной отставке канцлера Германии Фридриха Мерца. По данным СМИ, вопрос о его замене обсуждают в том числе представители партии Христианско-демократического союза (ХДС). Как отметил научный сотрудник Центра немецких исследований Института Европы РАН Александр Котов в беседе с KP.RU, среди возможных кандидатов приемников Мерца рассматриваются премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, глава Северного Рейна – Вестфалии Хендрик Вюст и премьер-министр Гессена Борис Рейн.

Поводом для дискуссий стало резкое падение популярности главы немецкого правительства. Согласно последним опросам, рейтинг Мерца снизился до 16%, а партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вновь опередила ХДС по уровню поддержки среди избирателей. На фоне ухудшения экономической ситуации в стране и растущего недовольства населения внутри ХДС начали обсуждать возможных преемников канцлера.

По словам Котова, процедура смены канцлера в Германии потребует согласования с партнерами по правящей коалиции – социал-демократами. При этом наиболее вероятным претендентом на пост главы правительства называют Хендрика Вюста.

В то же время Котов указал на серьезные разногласия внутри немецкой элиты по вопросам миграции, отношений с Россией и энергетической политики.